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        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor

        Tekirdağ'da katıldıkları müsabakalardan madalyalarla dönen sporcular, Türkiye ve dünya şampiyonalarında da derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:23
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        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor
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        Tekirdağ'da katıldıkları müsabakalardan madalyalarla dönen sporcular, Türkiye ve dünya şampiyonalarında da derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları boks antrenörü Burhan Deme, eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Geçen hafta Bilecik'te düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na katılan sporculardan Azat Kaya, Çağdaş Dilek, Kemal Sıraç İnce altın madalya kazanırken, Halil Kaya, Ali Karul ve Ahmet Efe Taş bronz madalya elde etti.

        Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren sporcular, başarılarına yenilerini ekleyip milli takıma girerek ülkelerini yurt dışında temsil etmek istiyor.

        Boks antrenörü Burhan deme AA muhabirine, sporcularının gelecek yıllarda adlarından söz ettireceğini söyledi.

        Sporcularının katıldıkları müsabakalardan derecelerle döndüğünü ifade eden Deme, "Farklı yaş gruplarında 57 sporcuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müsabakalara katılan gruplarımız da var. Bir hafta önce 6 sporcumuzla müsabakadan geldik. Sporcularımızın hepsi oradan madalyayla döndü. Bundan sonra yeni müsabakalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Deme, sporcularının umut vaat ettiğini aktararak, gelecek yıllarda Tekirdağ'ın adını daha çok duyuracaklarını dile getirdi.

        Gençlerin, çocukların her zaman sporcun içinde olması gerektiğini belirten Deme, "Sporcularımıza daha fazla destek olması onları olumlu anlamla çok fazla etkileyecek. Şu ana kadar istediğimiz desteği göremedik. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocukların çalışacağı rink yok. Sporcularımız ringi müsabakaya gittiğimizde görebiliyor. Salonumuzda eksiklerimiz var. Eksikliklerin giderilmesi, gerekli desteğin sağlanmasıyla çocuklar daha da başarılı olacaktır." diye konuştu.

        Sporculardan Azat Kaya da bir yıldır boks yaptığını ve katıldığı 3 müsabakadan da madalyayla döndüğünü ifade etti.

        Çağdaş Dilek ise ilk defa katıldığı bir organizasyonda madalya kazandığını, daha fazla çalışarak her zaman kürsüde olmak için mücadele edeceğini aktardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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