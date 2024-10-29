Tekirdağ'da yüzücüler, Cumhuriyetin 101. yılında 1923 kulaç attı

Nallar daha sonra etkinliğe katılanlar adına yüzücü Yüksel Sönmez'e plaket takdim etti.

Yüzücülerin güzel bir farkındalık yarattığını aktaran Nallar, bu tür organizasyonları daha da arttıracaklarını kaydetti.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Daha sonra iskeleye çıkan yüzücülere madalyaları Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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