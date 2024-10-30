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        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 08:27 Güncelleme: 30.10.2024 - 08:27
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        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        F.A'nın kullandığı 39 AAE 615 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü F.A. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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