Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
F.A'nın kullandığı 39 AAE 615 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü F.A. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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