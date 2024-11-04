Çorlu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 52 gram esrar, 33 gram sentetik uyuşturucu, 52 sentetik hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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