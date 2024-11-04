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        Çorlu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:40
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        Çorlu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 52 gram esrar, 33 gram sentetik uyuşturucu, 52 sentetik hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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