Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramada 1 kilogram 895 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 490 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.