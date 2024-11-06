Tekirdağ'dan kısa kısa
TREDAŞ Operasyon Direktörü Veysel Toprak, TREDAŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı.
TREDAŞ Operasyon Direktörü Veysel Toprak, TREDAŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Toprak'ın Genel Müdür Vekili görevine getirildiği belirtildi.
Toprak'ın yeni dönemde şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri yolculuğuna katkı sunacağı belirtildi.
- Süleymanpaşa Belediyesince seminer düzenlendi
Süleymanpaşa Belediyesince çocuk akademisine katılan öğrenciler ve velilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminerde güncel konular anlatıldı.
Lösemi hastalığı ve akılcı ilaç kullanımı konularının anlatıldığı belirtilen açıklamada, akran zorbalığı ve yabancılara karşı tutum gibi konulara görsellerle dikkat çekildiği belirtildi.
-Rektör Şahin'e ziyaret
Şair Dursun Ali Erzincanlı, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erzincanlı ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmaları anlattı. Erzincanlı da Şahin'e konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.
Şahin, Erzincanlı'ya "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat ve Tarihten Günümüze Tekirdağ Değerleri" adlı kitabı hediye etti.
Ziyarette, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök ve ressam Mahmut Acar da yer aldı.
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