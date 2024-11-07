Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı balıkçılar avlarına "poyraz" molası verdi

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atmak için 3 gündür etkili olan poyrazın dinmesini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı balıkçılar avlarına "poyraz" molası verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atmak için 3 gündür etkili olan poyrazın dinmesini bekliyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 3 gündür sert estiğini söyledi.

        Hafta sonuna kadar poyrazın devam etmesini beklediklerini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle denize açılacak arkadaşlar palamut, lüfer, istavrit ve hamsi avlamaya devam edecek." dedi.

        Balıkçı Önder Dedeler de poyrazdan dolayı mecburi paydos yaptıklarını dile getirdi.

        Yeniden denize açılana kadar eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Dedeler "Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi arayacağız. İnşallah deniz yüzümüze güler ve kıyıya bol balıkla gelmek nasip olur." diye konuştu.

        Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 270 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 270 litre sahte içki ele geçirildi
        Yelkende 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kutsal Güneş Kurnaz, başarılarına...
        Yelkende 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kutsal Güneş Kurnaz, başarılarına...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Lösemi farkındalığı kapsamında Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi
        Lösemi farkındalığı kapsamında Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi