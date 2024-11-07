Tekirdağlı balıkçılar avlarına "poyraz" molası verdi

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atmak için 3 gündür etkili olan poyrazın dinmesini bekliyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 3 gündür sert estiğini söyledi.

Hafta sonuna kadar poyrazın devam etmesini beklediklerini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle denize açılacak arkadaşlar palamut, lüfer, istavrit ve hamsi avlamaya devam edecek." dedi.