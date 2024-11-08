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        2025'te dünya nüfusunun 3'te ikisi içilebilir suya hasret kalacak

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feda Aral, küresel ısınma nedeniyle temiz su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:24
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        2025'te dünya nüfusunun 3'te ikisi içilebilir suya hasret kalacak
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feda Aral, küresel ısınma nedeniyle temiz su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

        Aral, kentte bir otelde düzenlenen "Trakya Su Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, su tasarrufu konusunda yapılması gerekenler için hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

        Yer altı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunu dile getiren Aral, "Endüstrileşme ve küresel ısınma nedeniyle temiz su kaynakları azalıyor.. Dünya Bankasının tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun 3'te ikisi temiz ve içilebilir suya hasret kalacak. Türkiye'de 2025 yılında olmasa da yakın bir gelecekte temiz su kaynakları tükenen ve kirlenen bir ülke olacaktır. Suyun bundan sonra her zamankinden daha tasarruflu kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yolcubal da yer altında su kaynaklarının görünür olmadığı için dünyanın her yerinde çok hor kullanıldığını belirtti.

        Yer altı sularının yüzey suları gibi kirlenmeye hızlı bir şekilde maruz kalmadığını ama insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı yavaş yavaş kirlendiğini aktaran Yolcubal, şunları kaydetti:

        "Trakya, yer altı kaynakları açısından zengin bir bölge ama maalesef doğru bir şekilde yönetilemediği için sıkıntı yaşıyor. En fazla su kullanılan sektör, tarım sektörü, 'herkes tarımı suçluyor' gibi gözüküyor. Biz bunları söylediğimiz zaman çiftçilerimiz kızıyor ama burada çiftçilerimize de bazı görevler düşüyor. Suyu düzgün kullanmaya ihtiyacımız var.

        Bunu bilinçli bir şekilde yapacak olursak hem suyumuzu doğru bir şekilde kullanıyoruz hem de verimli bir şekilde üretime katkı sağlarız. Türkiye'de 18 milyar metreküp yer altı su potansiyelimiz var. Bu suyun yüzde 76'lık kısmını tarımda kullanıyoruz. Türkiye'deki içme sularının yüzde 45'i yer altı sularından elde ediliyor. Kalan kısmı da diğer kaynaklardan elde ediliyor. Biz maalesef bu kaynakları hor bir şekilde kullanıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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