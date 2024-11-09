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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personel ve vatandaşlar katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin tanıtımı, kullanım şekilleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve yasal süreçler hakkında bilgilendirme yaptı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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