Tekirdağ'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin tanıtımı, kullanım şekilleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve yasal süreçler hakkında bilgilendirme yaptı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personel ve vatandaşlar katıldı.

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