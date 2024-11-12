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        Vali Recep Soytürk'ün Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:32
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        Vali Recep Soytürk'ün Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Soytürk mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’nun ilelebet Türk toprağı olarak kalacağı tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirtti.

        Tekirdağ'ın kurtuluşu sırasında verilen mücadelelerde emeği geçen herkese minnet duyduklarını aktaran Soytürk, "1922 yılının Kasım ayında Tekirdağ'ın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuş, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız özgürce yeniden göndere çekilmiş, ezanlar yeniden okunmaya başlanmıştır."ifadelerini kullandı.

        Soytürk, Türk Milleti'ne bu zaferi kazandıran yüreklerdeki vatan sevgisi ile aidiyeti ve bağımsızlık duygusu olduğunu aktardı.

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün sevinç ve gururla kutlanacağını vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Bu ruh daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak. İnsanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır. Cennet vatanımızın Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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