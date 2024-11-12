Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin cenazesi toprağa verildi

Dün, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamış, anne N.Ç. hayatını kaybetmişti.

Cenazeye, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çoban'ın yakınları ile olayda yaralanan, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen dede C.Ç. burada taziyeleri kabul etti.

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