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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin cenazesi toprağa verildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:25
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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin cenazesi toprağa verildi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

        Muratlı Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Turan Camisi'ne getirildi.

        Çoban'ın yakınları ile olayda yaralanan, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen dede C.Ç. burada taziyeleri kabul etti.

        Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Olay

        Dün, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamış, anne N.Ç. hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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