Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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