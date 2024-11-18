Tekirdağ'da otomobilde 11 bin 820 makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 11 bin 820 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 11 bin 820 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 11 bin 820 makaron ele geçirildi.
Sürücü F.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.
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