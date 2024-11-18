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        Tekirdağ'da otomobilde 11 bin 820 makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 11 bin 820 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:12
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        Tekirdağ'da otomobilde 11 bin 820 makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 11 bin 820 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 11 bin 820 makaron ele geçirildi.

        Sürücü F.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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