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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:24
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Fatih Mahallesi'nde F.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cami Atik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine T.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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