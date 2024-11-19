Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Fatih Mahallesi'nde F.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cami Atik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.S'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine T.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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