Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çorlu Trafik Eğitim Parkında Barbaros İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'ndan gelen öğrencilere jandarma ekipleri yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.