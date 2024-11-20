Tekirdağ'da tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokak girişini tel örgüyle kapattı

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini tel örgü çekerek bir süre kapattı.

Soysal Sokak girişine tel örgü çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldığını gören sakinler durumu polis ve belediyeye bildirdi.

Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Durumun, Belediye Meclisinde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi. - "Sokağın bir kısmı bizim" Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti. Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.