Tekirdağlı kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için halı sahada buluştu

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı yaptı.

Kadın muhtarlar ile Tekirdağ Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği üyeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak istedi.

Kadınlar bu kapsamda halı sahada buluştu. Maçı izlemek için gelen vatandaşlara bilet satıldı.

Bilet geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs sağlanacak.

Bir halı sahada gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar rakiplerinin karşısında sahadan galip ayrılmak için mücadele etti.

Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime katkı sağlamayı amaç edindiklerini belirten Denizci, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.