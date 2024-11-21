Tekirdağ'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Veli A'nın avlanmak için gittiği Karaidemir Barajı'ndan dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarı yaptı.

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