Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi baraj gölünde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Veli A'nın avlanmak için gittiği Karaidemir Barajı'ndan dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarı yaptı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, baraj gölünde yaptıkları arama sonrası Veli A'nın cesedini sudan çıkardı.

        Veli A'nın cenazesi, otopsi için Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Tekirdağ'da "down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu
        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu
        Tekirdağ'da yola devrilen aydınlatma direğine çarpan 3 motosikletin sürücüs...
        Tekirdağ'da yola devrilen aydınlatma direğine çarpan 3 motosikletin sürücüs...
        Tekirdağlı kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için halı sahad...
        Tekirdağlı kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için halı sahad...
        Tekirdağ'da kadın muhtarlar öğrencilere burs sağlamak için futbol oynadı
        Tekirdağ'da kadın muhtarlar öğrencilere burs sağlamak için futbol oynadı