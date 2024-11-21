Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde bulunan cep telefonlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup zanlının Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak, mağdurları 25 milyon lira dolandırdıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

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