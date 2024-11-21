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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:37
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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup zanlının Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak, mağdurları 25 milyon lira dolandırdıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde bulunan cep telefonlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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