Tekirdağ'a gelen Macar gazeteciler Rakoczi Müzesi ve simge yerleri gezdi

Macar gazetecilerin ziyaretlerine Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç da eşlik etti.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, Macar halkının Tekirdağ'ı iyi tanıdığını belirtti.

İl Kültür ve Turzim Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Daha sonra Macar Kültür Evi'ni ziyaret eden konuk gazeteciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu, fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ'a, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Macaristan'dan gelen basın mensupları, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti.

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