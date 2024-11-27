Tekirdağ'da gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran O.E, tanımadığı şüpheliler tarafından zorla araca bindirilerek İstanbul'da bir otelde alıkonulduğunu ve daha sonra hesabındaki 1 milyon 410 bin lirasının gasbedildiğini öne sürdü.