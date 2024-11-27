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        Tekirdağ'da gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:10
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        Tekirdağ'da gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran O.E, tanımadığı şüpheliler tarafından zorla araca bindirilerek İstanbul'da bir otelde alıkonulduğunu ve daha sonra hesabındaki 1 milyon 410 bin lirasının gasbedildiğini öne sürdü.

        İhbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B, E.B, O.H, Y.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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