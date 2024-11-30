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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Ev sahibi S.D. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine R.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde R.G'nin iş yerinde arama yaptı.

        İş yerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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