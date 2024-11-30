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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

        Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Yeni Cami'ye getirildi.

        Baba Celil Çoban ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ve vatandaşlar katıldı.

        Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası Murat Çoban'ı ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ile dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaralamış, anne Nilay Çoban hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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