Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası Murat Çoban'ı ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ile dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaralamış, anne Nilay Çoban hayatını kaybetmişti.

Baba Celil Çoban ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

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