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        Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı

        Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:57
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        Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı
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        Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini anımsattı.

        Yahya Kemal'in Tekirdağ için önemli bir değer olduğunu aktaran Kaya, Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şair ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini ifade etti.

        Kaya, adı kentte yaşatılan Yahya Kemal'in hayatı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan müzik grubu Beyatlı'nın şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi.

        Daha sonra katılımcılar "Yahya Kemal Beyatlı" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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