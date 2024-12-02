Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini anımsattı.

Yahya Kemal'in Tekirdağ için önemli bir değer olduğunu aktaran Kaya, Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şair ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini ifade etti. Kaya, adı kentte yaşatılan Yahya Kemal'in hayatı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan müzik grubu Beyatlı'nın şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi.