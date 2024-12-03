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        Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 4 sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:19
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        Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 4 sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün yaptığı yazılı açıklamada, davanın ilk duruşmasının 26 Aralık'ta Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini belirtti.

        Tekirdağ Barosu olarak soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceklerini aktaran Gürcün, "Aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Soruşturma

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede de suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        - Olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı

        Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

        Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

        Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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