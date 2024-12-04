Trabzonlu kadınlar Tekirdağ'da zeytin tarlalarında hasat mesaisi yapıyor

Trabzon'dan gelen kadınlar, Tekirdağ'da 41 bin 500 dekarda yetiştirilen zeytinin hasadında çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Evlerindeki kış hazırlıklarını tamamladıktan sonra Tekirdağ'ın yolunu tutan Karadenizli kadınlar, zeytin bahçeleriyle ünlü Şarköy ilçesindeki tarlalarda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Gün boyunca kadınların topladığı zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra araçlara yüklenip fabrikaya götürülüyor.

Kadınlar, elde ettikleri kazançla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Trabzon'dan gelen kadınlardan Pembe Köse, AA muhabirine, zeytin hasadı bitene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarlada her işin emek istediğini ve zeytinleri özenle topladıklarını belirten Köse, "Sabah erkenden gelip toplamaya başlıyoruz. Gün boyunca ağaçlardan silkelediğimiz zeytinleri toplayıp, işlenmesi için fabrikaya gönderiyoruz. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama severek çalışıyoruz." dedi.