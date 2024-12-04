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        Trabzonlu kadınlar Tekirdağ'da zeytin tarlalarında hasat mesaisi yapıyor

        Trabzon'dan gelen kadınlar, Tekirdağ'da 41 bin 500 dekarda yetiştirilen zeytinin hasadında çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:20
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        Trabzonlu kadınlar Tekirdağ'da zeytin tarlalarında hasat mesaisi yapıyor
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        Trabzon'dan gelen kadınlar, Tekirdağ'da 41 bin 500 dekarda yetiştirilen zeytinin hasadında çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

        Evlerindeki kış hazırlıklarını tamamladıktan sonra Tekirdağ'ın yolunu tutan Karadenizli kadınlar, zeytin bahçeleriyle ünlü Şarköy ilçesindeki tarlalarda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

        Gün boyunca kadınların topladığı zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra araçlara yüklenip fabrikaya götürülüyor.

        Kadınlar, elde ettikleri kazançla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Trabzon'dan gelen kadınlardan Pembe Köse, AA muhabirine, zeytin hasadı bitene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Tarlada her işin emek istediğini ve zeytinleri özenle topladıklarını belirten Köse, "Sabah erkenden gelip toplamaya başlıyoruz. Gün boyunca ağaçlardan silkelediğimiz zeytinleri toplayıp, işlenmesi için fabrikaya gönderiyoruz. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama severek çalışıyoruz." dedi.

        Hacer Şen de tarlada akşama kadar emek harcadıklarını ve ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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