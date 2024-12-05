Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Trabzonlu kadınlar Tekirdağ'da zeytin tarlalarında hasat mesaisi yapıyor
        Trabzonlu kadınlar Tekirdağ'da zeytin tarlalarında hasat mesaisi yapıyor
        Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da özel çocuklar madalya için kulaç attı
        Tekirdağ'da özel çocuklar madalya için kulaç attı
        Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı: Hayatınızı kaybedebilirsiniz
        Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı: Hayatınızı kaybedebilirsiniz