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        Tekirdağ'da 132 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 132 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:05
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        Tekirdağ'da 132 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 132 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis, Saray, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirledikleri adresler ile bir otomobilde yaptıkları aramalarda 132 bin makaron ele geçirdi.

        Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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