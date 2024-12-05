Tekirdağ'da 132 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 132 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 132 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis, Saray, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirledikleri adresler ile bir otomobilde yaptıkları aramalarda 132 bin makaron ele geçirdi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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