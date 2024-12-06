Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, başarı hikayesini öğrenciler...
        Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, başarı hikayesini öğrenciler...
        Tekirdağ'da 132 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 132 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü