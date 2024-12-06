Tekirdağ'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi
Tekirdağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücüleri ve motosikletli kuryelere bilgilendirme çalışması yaptı.
Tekirdağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücüleri ve motosikletli kuryelere bilgilendirme çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri, moto kurye firma yönetici ve çalışanlarıyla bir araya geldi.
Polis ekipleri dernek üyeleriyle motosikletli kuryelere trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın önemini anlattı.
Yapılan eğitim ile motosiklet sürücülerinin karıştıkları kazaları en aza indirerek tüm sürücü, yolcu ve yayaların daha güvenli bir trafikte seyahat etmeleri ve trafikte "0 Can Kaybı" hedeflendiği bildirildi.
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