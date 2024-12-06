TÜGVA Genel Başkanı Beşinci "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor" projesini tanıttı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizim amacımız gençlerimizin daha fazla okuması, daha fazla araştırması. Bu projedeki hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak." dedi.

TÜGVA ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak yürütülen projenin Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beşinci, burada yaptığı açıklamada, projeyle ortaokul çağındaki çocuklara kitap sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye genelinde "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor" projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlediklerini ifade eden Beşinci, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim amacımız gençlerimizin daha fazla okuması, daha fazla araştırması. Bu projedeki hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak. Geçen yıl bu projede 75 bin öğrenciye ulaşabilmiştik. Bu gençlikte inanılmaz bir potansiyel var. Biz, çok güzel şeyler çıkartacağımıza inanıyoruz. Gençlerimiz geleceğe daha emin adımlarla yürümeli ve entelektüel geleceklerince sermayelerini geliştirerek yürümeliler. Biz de TÜGVA olarak gençlerimizin her daim yanındayız. Kitap Kurdu projemizle de onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz."dedi.

Projeye dahil olmak isteyen öğrencilerin sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından bilgi alabileceğini aktaran Beşinci, ilk olarak öğrencilere 3 kitap verileceğini ve 3 ay boyunca öğrencilerin bu kitapları okuyacağını söyledi. Daha sonra da sınava tabi tutulacak öğrencilerden dereceye girenlere çeşitli hediyeler vereceklerini ifade eden Beşinci, amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu vurguladı.