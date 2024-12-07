Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 80 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 156 gram sentetik uyuşturucu, samuray kılıcı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.