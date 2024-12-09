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        Tekirdağ bir kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:02
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        Tekirdağ bir kişi ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

        Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

        Ekipler yaptıkları incelemede Hakan A.'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hakan A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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