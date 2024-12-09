Tekirdağ bir kişi ölü bulundu

Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

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