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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:18 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Güler, Mehmet Şengül Ortaokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Güler, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Güler'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla eşlik etti.

        - "Yedi Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu sahnelendi

        Şarköy ilçesinde "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar izledi.

        Var, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinlikleri daha fazla düzenleyeceklerini aktaran Var, tiyatro ekibine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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