Bedensel engelli milli yüzücü Yurtkölesi'nden Tekirdağ Müftüsü Soykök'e ziyaret
Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Sefa Yurtkölesi, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.
Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Sefa Yurtkölesi, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.
Yurtkölesi, Soykök ile makamında bir süre görüştü.
Öğretmeninin yönlendirmesiyle lisede başladığı yüzmede kazandığı derecelerle ilgili Soykök'e bilgi veren Yurtkölesi, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını, engellilerin birçok şeyi başararak hayatın içinde yer aldıklarını dile getirdi.
Soykök de başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.