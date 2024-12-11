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        Bedensel engelli milli yüzücü Yurtkölesi'nden Tekirdağ Müftüsü Soykök'e ziyaret

        Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Sefa Yurtkölesi, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:07
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        Bedensel engelli milli yüzücü Yurtkölesi'nden Tekirdağ Müftüsü Soykök'e ziyaret
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        Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Sefa Yurtkölesi, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        Yurtkölesi, Soykök ile makamında bir süre görüştü.

        Öğretmeninin yönlendirmesiyle lisede başladığı yüzmede kazandığı derecelerle ilgili Soykök'e bilgi veren Yurtkölesi, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını, engellilerin birçok şeyi başararak hayatın içinde yer aldıklarını dile getirdi.

        Soykök de başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

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