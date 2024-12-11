Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

Gazinin oğulları Serkan ve Selçuk ile yakınları taziyeleri kabul etti.

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