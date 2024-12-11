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        Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:27
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        Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

        KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu'nun cenazesi, Karadeniz Mahallesi'ndeki Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Taziye Evi'ne getirildi.

        Gazinin oğulları Serkan ve Selçuk ile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Topçu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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