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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazi Yalçın Akan ve Selçuk Usta'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazi Yalçın Akan ve Selçuk Usta'yı ziyaret etti.

        Güler, gazi Akan ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Her zaman gazilerin ve ailenin yanında olduklarını belirten Güler, istek ve talepleri dinledi.

        Akan ve ailesi ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

        Kaymakam Güler daha sonra gazi Usta'yı ve ailesini ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

        - Öğrenci kartlar dağıtılıyor

        Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine alışveriş ve internet paketi desteği sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören 12. sınıf tüm öğrencilere ulaştırılan "Paşa" öğrenci kartı ile Paşa kafelerde geçerli aylık 250 lira alışveriş ve 5 GB internet paketi desteği veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, gençlerin sınav sürecini daha rahat bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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