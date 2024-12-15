Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine B.K'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ergene'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Ergene ilçesinde bir işletmede 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir işletmede ruhsatsız tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İşletmede yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        -Kapaklı'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü H.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        17 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü
        17 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz (2)
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz (2)
        Tekirdağ'da konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da konteyner üreten işletmede yangın
        Tekirdağ'da konteyner üreten işletmede yangın
        Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi
        Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi