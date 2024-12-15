Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir işletmede ruhsatsız tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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