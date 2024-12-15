Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine B.K'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Ergene'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Ergene ilçesinde bir işletmede 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir işletmede ruhsatsız tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İşletmede yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
-Kapaklı'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü H.Ç. gözaltına alındı.
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