Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Uzel'den Başkan Nallar'a ziyaret

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.

Uzel, Nallar ile bir süre görüşerek Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nde yapılacak olağan genel kuruldaki başkan adaylığı ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Nallar ve Uzel, gelecek yıl düzenlenecek 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.