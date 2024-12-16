Tekirdağ'da eli kıyma makinesine sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'ndeki bir zincir markette çalışan F.B. (24), kıyma makinesine elini sıkıştırdı.

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