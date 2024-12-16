Tekirdağ'da eli kıyma makinesine sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı markette eli kıyma makinesine sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı markette eli kıyma makinesine sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'ndeki bir zincir markette çalışan F.B. (24), kıyma makinesine elini sıkıştırdı.
İhbar üzerine markete sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla eli makineden kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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