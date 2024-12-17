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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:15
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine B.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine C.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Evinde uyuşturucuyla yakalandı

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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