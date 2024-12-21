Tekirdağ'da aranan 12 şüpheli yakalandı

Bazı adreslerde yapılan kontrollerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl genelinde eş zamanlı olarak 170 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak ve 895 araç kontrol edildi.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında aranan 12 şüpheli yakalandı.

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