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        Tekirdağ'da aranan 12 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:20
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        Tekirdağ'da aranan 12 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İl genelinde eş zamanlı olarak 170 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak ve 895 araç kontrol edildi.

        Uygulamada 3 bin 502 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Bazı adreslerde yapılan kontrollerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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