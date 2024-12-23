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        Tekirdağ'da 2. Denizcilik Zirvesi düzenlendi

        Asyaport Limanı CFS ve Ambar Operasyon Yöneticisi Engin Ege Mavisu, Asyaport'un bu yılı "Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanı" olarak tamamlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:29
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        Tekirdağ'da 2. Denizcilik Zirvesi düzenlendi
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        Asyaport Limanı CFS ve Ambar Operasyon Yöneticisi Engin Ege Mavisu, Asyaport'un bu yılı "Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanı" olarak tamamlayacağını söyledi.

        Mavisu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Denizcilik Topluluğu öğrencileri ve Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunlar Derneğince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Denizcilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Asyaport'un denize, havaya ve çevreye gerekli önemi gösterdiğini belirtti.

        Asyaport'un ekim ayında Karadan Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Projesi'ni hayata geçirdiğini aktaran Mavisu, "Projemizle gemileri karadan elektrikle besleme istasyonumuzu açtık. Türkiye'nin Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi olan ilk limanıyız. Bunun gururunu yaşıyoruz."dedi.

        EcoPort sertifikalı yeşil liman olarak Avrupa'da ve Türkiye'de bütün standartları yerine getirdiklerini ifade eden Mavisu, tüketilen elektriğin yüzde 6'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerini ifade etti.

        Limanlardaki atıkların geri dönüşümünün önem taşıdığını vurgulayan Mavisu, "Lisanslı bertaraf tesisleriyle çalışıyoruz. Geri dönüşebilir malzemeleri, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem çerçevesinde geri dönüşüme gönderiyoruz. Türkiye'de her limanın bu koşullara uymasını temenni ediyorum. Biz denizlerimize ve çevremize iyi davrandıkça bu sektör daha güzel yerlere gelecektir." diye konuştu.

        Mavisu, Asyaport'un atık ve bertaraf konularında üst düzey bilinçle çalıştığını dile getirdi.

        - "2 milyon TEU konteyner barajı aşıldı"

        Mavisu, Türkiye'nin en büyük konteynır terminali olduklarını anlattı.

        Asyaport'un bu yılı Türkiye'nin en çok yük elleçleyen konteyner terminali olarak tamamlayacağına işaret eden Mavisu, "2 milyon TEU konteyner barajını geçtiğimiz günlerde aştık. Asyaport bu seneyi Türkiye'nin en büyük 'Transit Konteyner Limanı' unvanına ek olarak Türkiye'nin 'En Büyük Konteyner Limanı' olarak tamamlayacak." dedi.

        Mavisu, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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