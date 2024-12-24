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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde L.A.A. ve H.A'nın evinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

        L.A.A. ve H.A. gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ö'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

        -Çorlu'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde polis ekiplerince gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler arama yaptığı 2 iş yerinde gümrük kaçağı 6 cep telefonu ele geçirdi.

        İş yerlerinde bulunan 3 şüpheliye, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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