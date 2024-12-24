Tekirdağ'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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