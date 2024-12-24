Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalan 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, at arabasıyla gelip ızgaraları çalan şüphelileri tespit etti.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların at arabasıyla gelerek ızgaraları söküp aldıktan sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.