Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin başarılı sporcularla bir araya geldi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, müsabakalarında üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerarası spor müsabakalarına katılım sağlayan basketbol, futbol ve voleybol takımları ile üniversiteyi milli takımlar düzeyinde temsil eden başarılı sporcular için tören düzenlendi.