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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin başarılı sporcularla bir araya geldi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, müsabakalarında üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:42
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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin başarılı sporcularla bir araya geldi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, müsabakalarında üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla buluştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerarası spor müsabakalarına katılım sağlayan basketbol, futbol ve voleybol takımları ile üniversiteyi milli takımlar düzeyinde temsil eden başarılı sporcular için tören düzenlendi.

        Rektör Şahin, NKÜ Spor Kompleksinde gerçekleştirilen törende sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

        Daha sonra başarılı sporculara teşekkür belgesi takdim edildi.

        Törene, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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