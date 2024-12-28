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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:42
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

        Süleymanpaşa ilçesinde, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        Kar yağışıyla Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı 7 santimetreyi buldu.

        Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte yağış beklenmiyor.

        Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

        Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çekildi.

        Vatandaşlardan Ferit Albay, gazetecilere, kar yağışının herkesi sevindirdiğini söyledi.

        Şehir merkezinde kar olmadığı için Ganos Dağı eteklerine geldiklerini belirten Albay, "Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadar tahmin etmiyordum. Ganos Dağı'na kar yağdığını duyduk ve buraya fotoğraf çekmeye geldik. Karda eğleniyoruz çok güzel oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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