Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı

Programda, okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Ardından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

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