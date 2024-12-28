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        Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla, Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:02
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        Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı
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        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla, Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

        Programda, okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

        57. Alay Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi sundu.

        Protokol üyeleri programın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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