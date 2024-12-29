Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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