Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk, kentte düzenlenen asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları hakkında bilgi verdi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kent genelinde son 3 ayda yapılan çalışmalarda 15 bin 240 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 457 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk, kentte düzenlenen asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları hakkında bilgi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kent genelinde son 3 ayda yapılan çalışmalarda 15 bin 240 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 457 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildiğini söyledi.

        Soytürk, valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla, halkın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesini sağlamak için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

        Çalışmaların Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamını güçlendirdiğini aktaran Soytürk, "Son 3 ayda yapılan çalışmalarda aranan 3 bin 754 şahıs yakalanmıştı. 10 kasten öldürme olayı meydana gelmiş, olayı gerçekleştiren 40 şüpheli şahıs yakalanmış, 18 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik 3 bin 424 denetim yapılmıştır. Ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 53 işletme geçici olarak faaliyetten men edildi." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, 3 aylık süreçte 372 hırsızlık olayının aydınlatıldığını dile getirerek, hırsızlık olaylarına karışan 351 zanlının yakalandığını, 47 zanlının ise tutuklandığını aktardı.

        İl genelinde terörle mücadele kapsamında 46 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, "Operasyonlarda 77 şüpheli şahıs yakalandı. 9 şüpheli tutuklanırken, 27 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olaylarında 160 operasyon gerçekleştirilmiş, 259 şüpheli yakalandı. 15 bin 240 litre akaryakıt, 6 bin 457 litre el yapımı alkollü içki ve 51 tabanca ele geçirildi. Narkotik olayları kapsamında 1.263 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 1469 şüpheli şahıs yakalanmış 265 şahıs tutuklanmış, 65 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

        Soytürk, ekiplerin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Ekiplerin son 3 aylık süreçte kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgi veren Vali Soytürk, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 29 bin 568 gram uyuşturucu madde ile 61 bin 926 adet uyuşturucu hap ve 69 kök Hint keneviri, 28 adet tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 377 bin 656 liraya el konuldu. İlimiz genelinde yasadışı göç ile mücadele kapsamında 77 operasyon gerçekleştirilmiş, 70 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 814 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca sahil şeridine huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla icra edilen faaliyetler kapsamında; denetim görevleri doğrultusunda farklı zamanlarda 1401 denetim faaliyeti icra edilmiştir."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çocukların 'Noel ablası', her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtı...
        Tekirdağ'da çocukların 'Noel ablası', her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtı...
        Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Alper Gezeravcı, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu(2)
        Alper Gezeravcı, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu(2)
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Tekirdağ'da öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Tekirdağ'da öğrencilerle buluştu
        Binanın bahçesinde Roma dönemine ait sütun başlığı bulundu
        Binanın bahçesinde Roma dönemine ait sütun başlığı bulundu
        Kilo vermek için başladığı badmintonda zirveyi hedefliyor
        Kilo vermek için başladığı badmintonda zirveyi hedefliyor